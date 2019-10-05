Армия и оружие
ИзвестияВ ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Происшествия
Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru 19:05
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Финансы
Курсы доллара и евро на 4 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp
Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Гаджеты
Xiaomi прокомментировала ситуацию вокруг анонса смартфона Mi Mix 4
Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, объяснив все слухи вокруг так и неанонсированного смартфона Mi Mix 4.
iReactor 03 октября в 01:07
Экономика
ЕАО вновь просит Минфин выделить 123 млн рублей на погашение долгов за отопление
Власти Еврейской АО повторно обратились к Минфину РФ с просьбой о выделении до конца года 123 млн рублей на выплату долгов районов перед ресурсоснабжающими компаниями за тепло, сообщил ТАСС глава региона Александр Левинталь.
ТАСС вчера в 07:08
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Наука
Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию
Газета DAILY 12:58
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Кино
Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel
Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° 14:32
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Армия и оружие
На Украине негатив вызвала статистика расформированных подразделений ВСУ
Негатив на Украине вызвали данные о том, что череда расформирований бригад, полков, списание кораблей и судов обеспечения продолжились и при «новой власти», то есть после февраля 2014 года.
Военное обозрение 05:46
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия вчера в 01:10
Наука
Сырые овощи могут нанести вред кишечнику
Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер 09:55
Происшествия
Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек
Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Вести.Ru вчера в 04:34
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47