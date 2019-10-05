Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Эксперты назвали два варианта ответа России в случае ядерной атаки

РБК13:33

В ВКС назвали время на ответный ядерный удар

Газета.Ru09:09

В ВКС России оценили, сколько времени потребуется для решения об ответном ядерном ударе

ТАСС07:17

В ВКС рассказали, сколько времени нужно для решения об ответном ядерном ударе

Life.ru06:22

В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

РИА Новости06:17

В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе

Lenta.ru06:16

В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

Московский Комсомолец05:59
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Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости 03:59
Происшествия

Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье

В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru 19:05
Армия и оружие

СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией

Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Армия и оружие

Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Финансы

Курсы доллара и евро на 4 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp

Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Гаджеты

Xiaomi прокомментировала ситуацию вокруг анонса смартфона Mi Mix 4

Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, объяснив все слухи вокруг так и неанонсированного смартфона Mi Mix 4.
iReactor 03 октября в 01:07
Экономика

ЕАО вновь просит Минфин выделить 123 млн рублей на погашение долгов за отопление

Власти Еврейской АО повторно обратились к Минфину РФ с просьбой о выделении до конца года 123 млн рублей на выплату долгов районов перед ресурсоснабжающими компаниями за тепло, сообщил ТАСС глава региона Александр Левинталь.
ТАСС вчера в 07:08
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Наука

Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию

Газета DAILY 12:58
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Кино

Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel

Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° 14:32
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Армия и оружие

На Украине негатив вызвала статистика расформированных подразделений ВСУ

Негатив на Украине вызвали данные о том, что череда расформирований бригад, полков, списание кораблей и судов обеспечения продолжились и при «новой власти», то есть после февраля 2014 года.
Военное обозрение 05:46
Происшествия

В Алтайском крае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

Взгляд.ру 09:20
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия вчера в 01:10
Наука

Сырые овощи могут нанести вред кишечнику

Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер 09:55
Происшествия

Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек

Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Вести.Ru вчера в 04:34
Хоккей

«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ

Sport24.ru вчера в 22:01
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM вчера в 07:53
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Политика

Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47
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