Армия и оружие
ИзвестияВ ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
Нестечук отметил, что «времени очень достаточно», передает «Газета.ру». ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук. Получение информации о противнике очень важно.
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Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
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Специалиста одного из подразделений администрации Южно-Сахалинска уволили после того, как в интернет попало видео с его участием.
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Жителей США покорила спевшая в метро Лос-Анджелеса бездомная россиянка
После публикации видео с россиянкой, которая живет на улице на соцвыплату в $400, связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук и предложил ей работу: 5 октября она выступит на открытии квартала Маленькая Италия Полиция Лос-Анджелеса также пытается помочь найти ей постоянную работу и жилье.
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МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
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15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
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Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
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Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
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«Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер
Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.
ТК Звезда 07:40
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Циклон принесет арктический воздух и на северо-запад стран, где также стоит ждать похолодания.
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Актеру Александру Михайлову исполнилось 75 лет
В 1980 году стал артистом Московского драматического театра имени Ермоловой, с 1985 по 2004 годы работал в Малом театре.
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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Число погибших при аварийной посадке Ан-12 во Львове достигло пяти
Число погибших при аварийной посадке транспортного самолёта Ан-12 во Львове достигло пяти.
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Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
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В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
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В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
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На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
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Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
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В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
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