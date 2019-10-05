Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Нестечук отметил, что «времени очень достаточно», передает «Газета.ру». ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук. Получение информации о противнике очень важно.
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В ВКС назвали время на ответный ядерный удар

Газета.Ru09:09

ВКС назвали время для ответного ядерного удара из-за нападения на Россию

РБК07:41

В ВКС России оценили, сколько времени потребуется для решения об ответном ядерном ударе

ТАСС07:17

В ВКС рассказали, сколько времени нужно для решения об ответном ядерном ударе

Life.ru06:22

В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

РИА Новости06:17

В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе

Lenta.ru06:16

В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

Московский Комсомолец05:59
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Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем

На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com 07:39
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Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска уволили после пьяного дебоша

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После публикации видео с россиянкой, которая живет на улице на соцвыплату в $400, связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук и предложил ей работу: 5 октября она выступит на открытии квартала Маленькая Италия Полиция Лос-Анджелеса также пытается помочь найти ей постоянную работу и жилье.
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Футбол

«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета

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МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
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В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Авто

Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе

Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
32CARS.ru вчера в 07:14
Политика

В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками

РИА Новости 03:11
Общество

Гуф извинился за оскорбление чеченок

Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
РИА Новости 08:04
Происшествия

На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

РИА Новости 08:46
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«Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер

Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.
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«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
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Циклон принесет похолодание в европейскую часть России

Циклон принесет арктический воздух и на северо-запад стран, где также стоит ждать похолодания.
Красная весна 06:08
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

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Армия и оружие

Пользователи Сети назвали «бронешлюпкой» новый украинский катер

Пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный для военно-морского флота Украины.
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Кино

Актеру Александру Михайлову исполнилось 75 лет

В 1980 году стал артистом Московского драматического театра имени Ермоловой, с 1985 по 2004 годы работал в Малом театре.
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Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Происшествия

Число погибших при аварийной посадке Ан-12 во Львове достигло пяти

Число погибших при аварийной посадке транспортного самолёта Ан-12 во Львове достигло пяти.
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Происшествия

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
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Транспорт

В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры

В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:59
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В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов

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В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
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В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку

В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
Татар-информ вчера в 13:12
Общество

В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам

Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12.00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Авто

Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать

Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
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Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами

Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
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Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ

В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
РБК 09:06
Армия и оружие

National Interest объяснил, в чём ПАК ДА превзойдёт Ту-160

Известно, что основную концепцию применения ПАК ДА унаследовал от предыдущих поколений – бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
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