Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Нестечук отметил, что «времени очень достаточно», передает «Газета.ру». ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук. Получение информации о противнике очень важно.
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Эксперты назвали два варианта ответа России в случае ядерной атаки

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В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

Московский Комсомолец05:59
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
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В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински

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РБК 10:08
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Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

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Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
РБК 13:12
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Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

WomanHit.ru вчера в 09:51
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Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.
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Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Происшествия

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов

Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Экономика

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Футбол

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
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Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Политика

Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе

Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета 00:50
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный 05:50
Футбол

В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика

Зеленский рассказал, что помогло ему стать президентом Украины

Газета.Ru 12:14
Армия и оружие

На Украине воссоздают Измаильский отряд морской охраны

Московский Комсомолец 09:24
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости 03 октября в 18:42
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

РИА Новости 07:28
Наука

Филаменты помогут классифицировать темную материю

Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
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Спорт

Акименко и Иванюк выиграли медали на ЧМ в Дохе

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.
Нева Спорт 02:09
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Армия и оружие

Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
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Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Политика

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Политика

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Газета.Ru 12:40
Хоккей

ХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

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