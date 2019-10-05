Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Нестечук отметил, что «времени очень достаточно», передает «Газета.ру». ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук. Получение информации о противнике очень важно.
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