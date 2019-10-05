Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Нестечук отметил, что «времени очень достаточно», передает «Газета.ру». ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук. Получение информации о противнике очень важно.
Читать в источнике
Комментировать581

Подробнее о событии

В ВКС назвали время на ответный ядерный удар

Газета.Ru09:09

ВКС назвали время для ответного ядерного удара из-за нападения на Россию

РБК07:41

В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

Московский Комсомолец05:59

В ВКС рассказали, сколько времени нужно для решения об ответном ядерном ударе

Life.ru06:22

В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

РИА Новости06:17

В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе

Lenta.ru06:16

В ВКС России оценили, сколько времени потребуется для решения об ответном ядерном ударе

ТАСС07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»

Российская газета 10:18
Политика

Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости 09:41
Недвижимость

Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ 09:12
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Армия и оружие

ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе

Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
Авто

Эксперты оценили шансы Ravon на российском рынке

Автоновости дня 10:06
Происшествия

На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

РИА Новости 08:46
Транспорт

Стали известны детали новых поправок в ПДД в России

В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Космос

NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

РБК 30 сентября в 20:01
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

РИА Новости 07:28
Футбол

Хёведес поделился впечатлением от московского метро

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес восхитился красотой московского метро.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru 09:00
Шоу-бизнес

Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк

Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Шоу-бизнес

«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Политика

Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе

Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
RT на русском 09:00
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Футбол

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса

«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ.
ProstoProSport 09:30
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Общество

Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург

Радио Комсомольская правда 09:21
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Здоровье

Названы способы борьбы с высоким давлением

Известия вчера в 23:20
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня вчера в 11:11
Общество

Гуф извинился за оскорбление чеченок

РИА Новости 08:04
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное