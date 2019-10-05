Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
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