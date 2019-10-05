Армия и оружие
РИА НовостиВ ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
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Общество
Циклон принесет похолодание в европейскую часть России
Циклон принесет арктический воздух и на северо-запад стран, где также стоит ждать похолодания.
Красная весна 06:08
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Футбол
Андрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 16-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) остался доволен качеством игры и недоволен реализацией моментов.
Матч ТВ 07:36
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com 07:39
Происшествия
Наркоторговцы спасли оказавшихся в воде среди гашиша полицейских
Наркоторговцы спасли испанских полицейских, оказавшихся в воде во время погони.
Lenta.ru 07:32
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.
Российская газета вчера в 04:55
Происшествия
На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Происшествия
В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима
В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.
Инфо24 вчера в 11:02
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка пяти тысяч человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Известия 07:43
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее, в 2017 году, о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Музыка
KISS дадут концерт в океане для акул
Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
РЕН ТВ вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф извинился за то, что назвал кавказских женщин «хачухами»
Гуф извинился за то, что назвал кавказских женщин «хачухами».
Весьма 07:07
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Футбол
Шалимов посвятил победу над «Уфой» Рамзану Кадырову
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов заявил, что посвящает победу над "Уфой" в матче чемпионата России главе Чечни Рамзану Кадырову и болельщикам команды.
РИА Новости 07:08
Политика
Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года
Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
РЕН ТВ вчера в 19:22
Космос
Землю поглотит «галактика-каннибал», заявили ученые
В курсе.ру 03 октября в 03:11
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54