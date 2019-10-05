Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Известия15:35

Эксперты назвали два варианта ответа России в случае ядерной атаки

РБК13:33

В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении

РИА Новости06:17

В ВКС России оценили, сколько времени потребуется для решения об ответном ядерном ударе

ТАСС07:17

В ВКС рассказали, сколько времени нужно для решения об ответном ядерном ударе

Life.ru06:22

В ВКС назвали время на ответный ядерный удар

Газета.Ru09:09

В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

Московский Комсомолец05:59
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Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка

В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
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В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

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4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
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Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

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Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
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«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат

Коммерсантъ 03 октября в 19:53
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Сбербанк признал утечку данных клиентов

По сведениям газеты «Коммерсант», в Сбербанке случилась крупнейшая в российском банковском секторе утечка персональных данных клиентов.
RuNews24.ru вчера в 04:46
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Джастин Бибер снялся вместе с женой в новом клипе

В Instagram американского певца Джастина Бибера появилось видео на его новый сингл под названием 10,000 Hours.
Московский Комсомолец 14:39
Происшествия

Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы

В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика

Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире

News.ru вчера в 04:39
Шоу-бизнес

К Анастасии Заворотнюк пришла на помощь бывшая жена Чернышева

Анненко добавила, что причиной была другая фигуристка, в которую влюбился Петр и пытался скрывать свои чувства от жены.
Российский Диалог 10:54
Общество

Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты

Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском вчера в 01:28
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Космос

В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов

В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
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Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

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Политика

В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Общество

Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
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Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
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Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций

Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
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Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»

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Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре

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Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
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Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
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