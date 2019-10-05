Армия и оружие
ИзвестияВ ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Live24 вчера в 02:09
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Коммерсантъ 03 октября в 19:53
Происшествия
Сбербанк признал утечку данных клиентов
По сведениям газеты «Коммерсант», в Сбербанке случилась крупнейшая в российском банковском секторе утечка персональных данных клиентов.
RuNews24.ru вчера в 04:46
Музыка
Джастин Бибер снялся вместе с женой в новом клипе
В Instagram американского певца Джастина Бибера появилось видео на его новый сингл под названием 10,000 Hours.
Московский Комсомолец 14:39
Происшествия
Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы
В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире
News.ru вчера в 04:39
Шоу-бизнес
К Анастасии Заворотнюк пришла на помощь бывшая жена Чернышева
Анненко добавила, что причиной была другая фигуристка, в которую влюбился Петр и пытался скрывать свои чувства от жены.
Российский Диалог 10:54
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском вчера в 01:28
Космос
В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов
В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
REGNUM 15:19
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия вчера в 09:17
Политика
Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru 10:27
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings 11:05
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru вчера в 04:18
Экология
Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
Газета.Ru 14:37
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46