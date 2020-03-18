Армия и оружие
RT на русскомВ ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
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с чего всё началось
Подготовка и переподготовка экипажей для атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений и новейших дизель-электрических подводных лодок проходит в специализированных учебных центрах.Красная звездавчера в 17:03
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Авто
Начались первые поставки Tesla Model Y
Американский автогигант Tesla поделился официальным видеороликом, который демонстрирует дизайн новинки кроссовера Model Y. В свою очередь, уже в начале текущего месяца крупный производитель уже приступил к сборке данной модели.
Космос
Миссия «ЭкзоМарс» задерживается из-за коронавируса
Коронавирус задерживает полет на Марс: европейские и российские космические агентства откладывают запуск до 2022 года после того, как ограничения на полеты мешают жизненно важным испытаниям совместная европейская и российская миссия по отправке марсохода на Марс в поисках древних признаков жизни не уйдет до 2022 года из-за задержек в предполетных испытаниях.
Энергетика
Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+
Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Футбол
Мамаев анонсировал свой переезд из России
Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
В Оренбургской области введён режим повышенной готовности
На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
Происшествия
В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске
Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло в Россию
Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Политика
С 18 марта Россия закрывает въезд для иностранцев
Михаил Мишустин сообщил главам правительств, что для обеспечения безопасности россиян с полуночи по местному времени 18 марта до полуночи 1 мая 2020 года решено временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 3237 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 894 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 8056 человек (2622 человека находятся в тяжелом состоянии), 69 601 человек выписан из больниц, 3237 скончались", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе
Здоровье
Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области
Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Религия
Церковь издала санитарные правила для богослужений
Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.