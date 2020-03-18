Подготовка и переподготовка экипажей для атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений и новейших дизель-электрических подводных лодок проходит в специализированных учебных центрах.

с чего всё началось

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

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