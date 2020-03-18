Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
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с чего всё началось

Погружаясь в пучину морскую, они защищают национальные интересы страны

Подготовка и переподготовка экипажей для атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений и новейших дизель-электрических подводных лодок проходит в специализированных учебных центрах.
Красная звездавчера в 17:03

Подробнее о событии

В МВФ России создают подлодки пятого поколения

Комсомольская правдавчера в 23:50

В ВМФ России рассказали о создании подлодок пятого поколения

Известиявчера в 22:08

Погружаясь в пучину морскую, они защищают национальные интересы страны

Красная звездавчера в 17:03

В ВМФ рассказали о разработках подводных лодок пятого поколения

Московский Комсомолецвчера в 18:44

Срок службы подлодок проектов 971 и 949 увеличат вдвое благодаря ремонту

ТАССвчера в 18:39

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

RT на русскомвчера в 19:30

Как работает секретный завод «Севмаш» по сборке атомных подводных лодок

ТВ Центр16 марта в 15:42
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Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН 16 марта в 03:56
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске вчера в 12:22
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Авто

Начались первые поставки Tesla Model Y

Американский автогигант Tesla поделился официальным видеороликом, который демонстрирует дизайн новинки кроссовера Model Y. В свою очередь, уже в начале текущего месяца крупный производитель уже приступил к сборке данной модели.
Rusargument вчера в 02:23
Космос

Миссия «ЭкзоМарс» задерживается из-за коронавируса

Коронавирус задерживает полет на Марс: европейские и российские космические агентства откладывают запуск до 2022 года после того, как ограничения на полеты мешают жизненно важным испытаниям совместная европейская и российская миссия по отправке марсохода на Марс в поисках древних признаков жизни не уйдет до 2022 года из-за задержек в предполетных испытаниях.
Рязань Вести 15 марта в 16:06
Энергетика

Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Известия вчера в 22:02
Футбол

Мамаев анонсировал свой переезд из России

Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Известия вчера в 22:41
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
Общество

В Оренбургской области введён режим повышенной готовности

На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 15:52
Происшествия

В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске

Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
VN.RU вчера в 22:07
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости вчера в 20:42
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество

Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло в Россию

Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.
Рифей-Пермь вчера в 01:53
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru вчера в 13:08
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Общество

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика

С 18 марта Россия закрывает въезд для иностранцев

Михаил Мишустин сообщил главам правительств, что для обеспечения безопасности россиян с полуночи по местному времени 18 марта до полуночи 1 мая 2020 года решено временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Победа 26 16 марта в 16:07
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 3237 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 894 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 8056 человек (2622 человека находятся в тяжелом состоянии), 69 601 человек выписан из больниц, 3237 скончались", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 21:49
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

Известия вчера в 22:56
Здоровье

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:01
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru вчера в 14:30
Религия

Церковь издала санитарные правила для богослужений

Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Красная весна вчера в 12:36
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