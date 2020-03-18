Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
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с чего всё началось

Погружаясь в пучину морскую, они защищают национальные интересы страны

Подготовка и переподготовка экипажей для атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений и новейших дизель-электрических подводных лодок проходит в специализированных учебных центрах.
Красная звездавчера в 17:03

Подробнее о событии

В МВФ России создают подлодки пятого поколения

Комсомольская правдавчера в 23:50

В ВМФ рассказали о разработках подводных лодок пятого поколения

Московский Комсомолецвчера в 18:44

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

RT на русскомвчера в 19:30

В ВМФ России рассказали о создании подлодок пятого поколения

Известиявчера в 22:08

Срок службы подлодок проектов 971 и 949 увеличат вдвое благодаря ремонту

ТАССвчера в 18:39

Погружаясь в пучину морскую, они защищают национальные интересы страны

Красная звездавчера в 17:03

Как работает секретный завод «Севмаш» по сборке атомных подводных лодок

ТВ Центр16 марта в 15:42
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Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 16 марта в 14:22
Футбол

Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
RT на русском 01:17
Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса

Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 10:26
Хоккей

Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США

Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
SM News 16 марта в 09:58
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержали по делу о мошенничестве

Известия 01:23
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 16 марта в 22:58
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Происшествия

Экс-губернатор Новосибирской области отсудил 300 тыс. рублей у Минфина

Суд в Новосибирске обязал Минфин РФ выплатить 300 тыс. руб. компенсации морального вреда бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко за незаконное уголовное преследование.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 03:43
Общество

Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми.
Моя Москва.онлайн 01:14
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com вчера в 07:07
Политика

В Госдуме оценили первые шесть лет нахождения Крыма в составе России

РИА Новости 01:20
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса

Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 16 марта в 16:12
Хоккей

В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

RT на русском 01:31
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb 16 марта в 05:04
Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Общество

В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Горобзор.ру 16 марта в 10:34
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Общество

Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой

Из-за карантина в Италии, связанного с пандемией коронавируса в мире, вода в каналах Венеции стала значительно чище, сообщает The Art Newspaper.
РИА Новости вчера в 19:12
Здоровье

Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным

"В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.
Новый Севастополь вчера в 08:00
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания вчера в 09:37
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
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