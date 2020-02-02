Армия и оружие
Газета.RuВ ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия
Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:48, Ашберн
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Общество
На Урале сняли на видео падение метеора
Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Политика
США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Экономика
Большой урожай картошки снизил инфляцию в НСО
Урожай картофеля 2019-го в НСО почти в два раза превышает потребности сибиряков.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце
Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.
Экономика
Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Шоу-бизнес
«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов
Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Здоровье
В США подтвердили восьмой случай заражения новым коронавирусом
Ранее заболевание подтвердили в Калифорнии, Иллинойсе, Аризоне и Вашингтоне. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в Китае.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не носить медицинские маски на улице
Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде
Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Авто
Электрокар Audi потребовал от владельца заменить масло в двигателе
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Общество
В Приморье рассказали об открытии карантинных пунктов для граждан КНР
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья.
Общество
Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и кафе
В документе за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится, что владельцы продуктовых магазинов, кафе и ресторанов отныне должны перейти на усиленный режим дезинфекции.
Наука
Сибирские леса распространяются на север под влиянием климата
Факт постепенного смещения лесов Западной Сибири в сторону северного полюса зафиксирован учеными Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) вместе с финскими коллегами, заявил участник проекта Виктор Геннадиник 31 января, сообщает ТАСС.
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Армия и оружие
Военные Украины испытали в Одессе новый корабль
Спорт
Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек
Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
«Известия» вспоминают о тех двухстах днях, переломивших ход великой войны.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская про супруга Ксении Бородиной: «Его надо перестать называть мужиком»
34-летняя Юлия Барановская откликнулась на комментарий подписчицы, спросившей у телеведущей совета относительно супруга, который вместо работы сидит дома и занимается дрессировкой домашнего питомца.
Политика