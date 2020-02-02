Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия

Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.
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