Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех украинских кораблей

Вскоре начнется буксировка судов в Одессу, как сообщает агентство УНН. В понедельник, 18 ноября, Россия передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива за нарушение границы.
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Киев подтвердил получение от России арестованных катеров

Life.ru08:31

ВМС Украины подтвердили возвращение задержанных Россией кораблей

РБК08:01

Задержанные катера и буксир отдали Украине

Телеканал 360°05:25

Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей

Газета.Ru06:37

В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей

RT на русском06:22

В ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех украинских кораблей

РЕН ТВ06:22

Переданные России корабли начали движение в направлении материковой Украины

ТАСС07:17
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Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

RT на русском 08:15
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском 09:21
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Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что основное внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Донбассе – учитывая планируемый 9 декабря в Париже саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).
Вести.Ru 09:29
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
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Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:28
Происшествия

Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Футбол

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Общество

Умер писатель и поэт Игорь Сахновский

News.ru 06:30
Происшествия

Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного

Вести.Ru 09:15
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Политика

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
РБК 04:26
Общество

Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
Коммерсантъ 08:05
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Экономика

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
РБК 02:44
Происшествия

Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Вести.Ru 08:54
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
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Team Spirit заняла последнее место на MDL Major

Команда из России занимает 13-16-е место, зарабатовав $ 12 500 и 100 рейтинговых очков.
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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Life.ru 05:59
Футбол

Ростовский СКА сыграл против ЦСКА

Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5.
161.ru 08:16
Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
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Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме

Известия 08:25
Армия и оружие

Первый этап поставок Ираку танков Т-90С завершен

Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
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