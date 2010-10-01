Общество
Rusvesna.suВ ВОЗ дали прогноз по массовой вакцинации от COVID
Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года. Об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан. Она напомнила, что «на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания» и есть надежда, что некоторые из них сработают.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Футбол
Федун выразил вотум доверия Тедеско
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.
Газета.Ru вчера в 19:28
Футбол
Фанаты «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа Ещенко
Советский спорт 06:11
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.
CT news 00:54
Футбол
«Арсенал» представил домашнюю форму на следующий сезон
Спорт-Экспресс 05:11
Футбол
«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.
RT на русском 02:35
Футбол
Футбольный «Монако» отказался от услуг вратаря Митрюшкина
Скорее всего, и "Сьон" откажется от услуг российского голкипера.
Вести.Ru вчера в 06:05
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
За весь период в столичном регионе умерли 1072 пациента с коронавирусной инфекцией, успешно побороли это заболевание 44162 человека.
Evo-rus.com вчера в 06:42
Футбол
Шесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»
Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.
News.ru вчера в 11:25
Футбол
Трансфер Урунова обойдется «Спартаку» в 2 млн евро
ProstoProSport вчера в 04:00
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 03:55
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич счастлив попаданию в групповой этап ЛЧ
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 19:48
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Футбол
«Готовы играть на два фронта. У нас очень длинная скамейка»: Сергей Степашин допустил участие «Динамо» в Лиге Европы
Любопытно, что если «Зенит» выиграет Кубок России (финал «Химки» - «Зенит» пройдет 25 июля в Екатеринбурге), то в Лигу Европы попадет и шестая команда нашего чемпионата - «Динамо».
Комсомольская правда 20 июля в 07:11
Авто
Компания Jeep отзывает в России 253 авто
Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 253 автомобиля Jeep Cherokee, которые были реализованы в период с июня 2014 года по настоящее время.
32CARS.ru вчера в 11:42
Единоборства
Рой Джонс согласился на бой с 54-летним Майком Тайсоном
TV BRICS вчера в 09:10
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Футбол
Источник: клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:49
Спорт
Выживший после удара молнии футболист подписал новый контракт
Знамя Труда Выживший после удара молнии футболист клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский подписал новый контракт.
РЕН ТВ 21 июля в 09:15
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Общество
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Премьер Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев в Telegram.
РИА Новости 05:53
Общество
Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы.
РИА Новости 04:08
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
Здоровье
Ещё двое пациентов умерли от коронавируса в Кировской области
За сутки выявлено 47 инфицированных. В больницах лечатся 1 084 человека c covid-пневмонией. 24 пациента находятся в тяжёлом состоянии.
Новый вариант вчера в 04:02
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Общество
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13