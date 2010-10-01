Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года. Об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан. Она напомнила, что «на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания» и есть надежда, что некоторые из них сработают.

В ВОЗ дали прогноз по массовой вакцинации от COVID

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