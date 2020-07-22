Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его выступление транслировали в Twitter организации.
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ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
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