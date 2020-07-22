Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его выступление транслировали в Twitter организации.
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В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 14:58

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

Комсомольская правдавчера в 21:37

ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Национальная служба новостейвчера в 15:40

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

РИА Новостивчера в 22:26

ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Газета.Ruвчера в 14:19

В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г

Интерфаксвчера в 13:36

Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Эхо Москвывчера в 13:04
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Шоу-бизнес

52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике

Bimru.ru вчера в 06:41
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Политика

Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США

Scott Varley / Keystone Press Agency "Первым расистом, который избрался президентом" назвал представитель Демократической партии США Джо Байден действующего главу государства Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 20:43
Общество

В Минздраве объяснили случай повторного заражения коронавирусом в РФ

Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава: «Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека».
НТВ вчера в 10:58
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Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Общество

Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск

Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
КП - Хабаровск вчера в 21:58
Путешествия

Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября

В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец вчера в 11:57
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Футбол

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку

В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.
РБК вчера в 08:38
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Политика

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru вчера в 15:06
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
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Происшествия

Две девушки ночью устроили бассейн из фонтана в Краснокаменске

Две девушки устроили ночные купания в фонтане в Краснокаменске.
Забайкальский рабочий вчера в 23:43
Здоровье

Названы лекарства, из-за которых водителей могут лишить прав

Первое, на что следует обратить внимание водителю — это на графу «Противопоказания» в инструкции к препарату.
SpeedMe вчера в 10:17
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили 21 июля в 13:51
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Происшествия

Двое мужчин пропали в Катангском районе во время сплава по реке

Байкал24 вчера в 23:21
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

РИА Новости 21 июля в 16:19
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Армия и оружие

На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru вчера в 14:22
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Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
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Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
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Шоу-бизнес

«Очень сексуально»: Пугачева покорила поклонников стройными ногами

Пользователи Сети отметили, что артистка похудела, из-за чего стала выглядеть "очень сексуально".
VSE42.RU вчера в 22:28
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Шоу-бизнес

Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 12:25
1
Общество

Захваченный монастырь на Урале покинули около 40 человек

Около 40 человек, включая монахинь, священников и мирян, покинули Среднеуральский женский монастырь после конфликта схиигумена Сергия и игуменьи Варвары.
URA.Ru вчера в 16:17
12
Политика

Губернатор Травников назначил своим советником Виктора Толоконского

Бывший глава Новосибирской области сможет давать советы Травникову; Виктора Толоконского назначили советником.
Сиб.фм вчера в 07:14
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