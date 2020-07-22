Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его выступление транслировали в Twitter организации.
Читать в источнике
Комментировать224

Подробнее о событии

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 14:58

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

Комсомольская правдавчера в 21:37

В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

ТАССвчера в 19:49

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

РИА Новостивчера в 22:26

ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Газета.Ruвчера в 14:19

В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г

Интерфаксвчера в 13:36

Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Эхо Москвывчера в 13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:48, Ашберн

В ВОЗ рассказали, когда начнут вакцинировать людей от коронавируса

КП - Беларусь00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Экономика

Tesla неожиданно завершила с прибылью 4-й квартал подряд

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. (SPB: TSLA) в апреле-июне неожиданно получил прибыль по итогам четвертого квартала подряд, а выручка превзошла ожидания экспертов.
Интерфакс 00:39
1
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
3,5K
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 21 июля в 06:50
Транспорт

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
815
Общество

Глазам не верю: 9 интернет-покупок, которые заставили модниц плакать навзрыд

НГС вчера в 20:30
Единоборства

Майк Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

REGNUM вчера в 03:23
3
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
40
Политика

Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета вчера в 15:31
146
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
47
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
204
Шоу-бизнес

Прилучный грубо ответил на слухи о романе с Карпович

Газета.Ru вчера в 06:58
26
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
158
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
17
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 21 июля в 09:52
12
Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru вчера в 10:39
367
Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
5
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
69
Армия и оружие

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
1,6K
Общество

Из авиакомпании S7 уволились около 60% пермских пилотов

По соглашению сторон уволились около 60% пилотов, остальным предложено перейти в подразделения авиакомпании в Новосибирске и Владивостоке.
ИА Текст (Пермь) 01:28
Общество

Петербургский фотограф взял международную премию за снимок на iPhone

Гран-при международной премии вручили фотографу из Великобритании Димпи Бхалотия за снимок «Мальчишки в полете».
Невские Новости вчера в 15:15
Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
1
Политика

Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
17
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
388
Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
12
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Транспорт

Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час

Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ вчера в 08:26
5
Экономика

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
16
Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 27 лет

Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT.
Москва 24 вчера в 23:51
22
Общество

Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43
273
Как работают Яндекс.Новости?
Главное