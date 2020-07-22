Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его выступление транслировали в Twitter организации.
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Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года
Эхо Москвывчера в 13:04
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Экономика
Tesla неожиданно завершила с прибылью 4-й квартал подряд
Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. (SPB: TSLA) в апреле-июне неожиданно получил прибыль по итогам четвертого квартала подряд, а выручка превзошла ожидания экспертов.
Интерфакс 00:39
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 21 июля в 06:50
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
Общество
Глазам не верю: 9 интернет-покупок, которые заставили модниц плакать навзрыд
НГС вчера в 20:30
Единоборства
Майк Тайсон может провести бой с Роем Джонсом
REGNUM вчера в 03:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Политика
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета вчера в 15:31
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Прилучный грубо ответил на слухи о романе с Карпович
Газета.Ru вчера в 06:58
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 21 июля в 09:52
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Армия и оружие
Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года
«Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Общество
Из авиакомпании S7 уволились около 60% пермских пилотов
По соглашению сторон уволились около 60% пилотов, остальным предложено перейти в подразделения авиакомпании в Новосибирске и Владивостоке.
ИА Текст (Пермь) 01:28
Общество
Петербургский фотограф взял международную премию за снимок на iPhone
Гран-при международной премии вручили фотографу из Великобритании Димпи Бхалотия за снимок «Мальчишки в полете».
Невские Новости вчера в 15:15
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Транспорт
Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час
Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ вчера в 08:26
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 27 лет
Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT.
Москва 24 вчера в 23:51
Общество
Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана
Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43