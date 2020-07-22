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В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». Трансляция его выступления велась на странице ВОЗ в Twitter.В источнике
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Национальная служба новостей

ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Национальная служба новостейвчера в 15:40
Эхо Москвы

Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Эхо Москвывчера в 13:04
Газета.Ru

ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Газета.Ruвчера в 14:19
РИА Новости

В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:11
Комсомольская правда

ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее 2021 года

Комсомольская правдавчера в 13:59
Интерфакс

В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г

Интерфаксвчера в 13:36
РБК

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 14:58

В России создана компания для автоматизации деятельности службы скорой помощи

В России создано предприятие, которое займется развитием и внедрением технологических решений для автоматизации работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.
Medvestnik.ruвчера в 08:18

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России21 июля в 13:00

Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры

Если авантюра с выходящей в будущем году режиссерской версией «Лиги справедливости» Зака Снайдера оправдает себя, то вполне вероятно, что второй шанс получит и «Отряд самоубийц».
Киноафиша Россиивчера в 08:27

СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Российская газетавчера в 04:42