В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». Трансляция его выступления велась на странице ВОЗ в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
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Эхо Москвывчера в 13:04
ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее 2021 года
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