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В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». Трансляция его выступления велась на странице ВОЗ в Twitter.В источнике
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Национальная служба новостей

ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Национальная служба новостейвчера в 15:40
Эхо Москвы

Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Эхо Москвывчера в 13:04
РБК

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 14:58
Газета.Ru

ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Газета.Ruвчера в 14:19
РИА Новости

В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:11
Интерфакс

В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г

Интерфаксвчера в 13:36
Коммерсантъ

ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

Коммерсантъвчера в 15:00

Из-за пандемии отели в Греции снизили цены на отдых до 40%

В условиях пандемии греческие системы вводят скидки и разрабатывают системы бонусов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Kathimerini.Сейчас забронировать номер стоит на 25% дешевле, а некоторые гостиницы делают куда большие скидки – до 40%.
Из-за пандемии отели в Греции снизили цены на отдых до 40%
UfaTime.ruвчера в 13:33
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Газета.Ruвчера в 13:00
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В For Honor пройдут бесплатные выходные

Ubisoft проведёт бесплатные выходные для For Honor сразу для всех платформ – PC, Xbox One и PlayStation 4. Игроки временно получат весь контент из стандартной версии, а во время акции игра будет доступна со скидкой в 80%.
The GEEKвчера в 16:51

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфаксвчера в 14:41
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