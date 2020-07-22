В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». Трансляция его выступления велась на странице ВОЗ в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
Национальная служба новостейвчера в 15:40
Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года
Эхо Москвывчера в 13:04