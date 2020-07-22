Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». Трансляция его выступления велась на странице ВОЗ в Twitter.

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

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