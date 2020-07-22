Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». Трансляция его выступления велась на странице ВОЗ в Twitter.
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ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Национальная служба новостей15:40

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

РБК14:58

В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г

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Комсомольская правда13:59

ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Газета.Ru14:19

Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Эхо Москвы13:04
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