Введенные в России в связи с пандемией ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 апреля, заявила журналистам представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По словам Вуйнович, 12 мая — это логичная дата начала ослабления введенных ограничений.

В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

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