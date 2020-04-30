Коронавирус

REGNUMREGNUMВ ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 апреля, заявила журналистам представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По словам Вуйнович, 12 мая — это логичная дата начала ослабления введенных ограничений.
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Представитель ВОЗ допустила поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в РФ после 12 мая

Введенные в России в связи с пандемией ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
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