В ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной. Такое мнение выразил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

С чего всё началось Число летальных случаев от COVID-19 до начала масштабной вакцинации от коронавируса может достигнуть 2 млн, сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Коммерсантъ вчера в 14:54