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В ВОЗ допустили рост числа умерших от коронавируса до 2 млн

В ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной. Такое мнение выразил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.В источнике
С чего всё началось
Число летальных случаев от COVID-19 до начала масштабной вакцинации от коронавируса может достигнуть 2 млн, сообщил
 директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Коммерсантъвчера в 14:54
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Коммерсантъ

ВОЗ не исключила увеличение до 2 млн числа смертей в мире от COVID-19

Коммерсантъвчера в 14:54
RT на русском

В ВОЗ допустили рост числа умерших от коронавируса до 2 млн

RT на русскомвчера в 14:12
РИА Новости

ВОЗ не исключила два миллиона смертей от COVID-19 в мире

РИА Новостивчера в 12:46
URA.Ru

Медики раскрыли, сколько еще людей умрет от коронавируса

URA.Ruвчера в 13:13
Известия

В ВОЗ допустили рост смертей от COVID-19 до массового выпуска вакцины

Известиявчера в 12:59
ТАСС

В ВОЗ не исключают, что число жертв коронавируса в мире может увеличиться до 2 млн человек

ТАССвчера в 12:49
Lenta.ru

ВОЗ предрекла 2 миллиона жертв коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:29

Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме
DP.RUвчера в 04:58
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Российская газетавчера в 18:09
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

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REGNUMвчера в 04:25
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
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Третью российскую вакцину от коронавируса испытают в трех городах

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук получил разрешение Минздрава на клинические испытания на добровольцах разработанной им вакцины от коронавируса.
Известия17:27

Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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Разработчик рассказал, как «Новичок» повлиял бы на лечение Навального

Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости18:18