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В ВОЗ допустили рост числа умерших от коронавируса до 2 млн

В ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной. Такое мнение выразил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.В источнике
С чего всё началось
Число летальных случаев от COVID-19 до начала масштабной вакцинации от коронавируса может достигнуть 2 млн, сообщил
 директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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