Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ допустила поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в РФ после 12 мая

Введенные в России в связи с пандемией ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
ТАСС07:30

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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

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В ВОЗ предупредили россиян о двух ключевых неделях эпидемии

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Телеканал 360°07:17

ВОЗ рекомендует России начать ослаблять коронавирусные ограничения с 12 мая

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Представитель ВОЗ в РФ назвала условие ослабления ограничительных мер в России

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В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

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Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
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Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
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Скончался народный артист России Альберт Панков

Газета.Ru 11:44
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Видео "черного дождя", прошедшего на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе во "ВКонтакте".
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Общество

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
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ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
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Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
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Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
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Экономика

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Lenta.ru 06:04
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Общество

Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

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Происшествия

В российском городе предотвратили теракты

Lenta.ru вчера в 19:49
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Общество

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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
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Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»

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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

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Общество

Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
Lenta.ru 11:10
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Экономика

Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса

Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:43
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Цена iPhone 12 может начинаться от $649

Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
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В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
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В Праге началась установка памятника власовцам

Газета.Ru 11:55
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