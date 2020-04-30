Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Это можно сделать уже после 12 мая, но только если к этой дате будет наблюдаться уменьшение количества заражений вирусом.
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ допустила поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в РФ после 12 мая

Введенные в России в связи с пандемией ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

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Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

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О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

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