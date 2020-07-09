Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса.
РИА Новостивчера в 20:07

Подробнее о событии

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Газета.Ru02:04

В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России

РБКвчера в 21:27

В ВОЗ допустили возврат части ограничений в России из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 21:55

ВОЗ ожидает возврата ограничений в России при несоблюдении дистанции

Коммерсантъвчера в 21:51

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Российская газетавчера в 22:57

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Известиявчера в 20:41

В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news вчера в 07:58
29
Происшествия

Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора

РБК 02:59
101
Здоровье

240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
621
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
102
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
19
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
292
Общество

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
579
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
3,4K
Происшествия

Пропавшего после обвинений в домогательствах мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".
РЕН ТВ вчера в 11:49
396
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
3
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 08 июля в 03:09
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
169
Здоровье

Онколог Карасев рассказал о признаках грыжи пищевода

Грыжа образуется в пищеводе из-за ослабления диафрагмы, которое приводит к смещению верхнего отдела брюшины, в результате чего в грудную область проникают части внутренних органов.
Evo-rus.com 01:22
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,6K
Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
33
Футбол

«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год

Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
ГЛАС.RU вчера в 22:09
1
Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
2,3K
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Экономика

РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных

Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов.
Коммерсантъ 01:20
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru вчера в 07:07
62
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
314
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
205
Общество

Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ

Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК вчера в 08:28
10
Общество

Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 92 жителя

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 10 июля выявлено 92 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:47
1,3K
Гаджеты

Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны

Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
iXBT.com вчера в 13:58
Политика

В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения

Говоря о возможности второй волны коронавируса в России, представитель ВОЗ выразила мнение, что российская система здравоохранения к этому готова.
РИА Новости 03:16
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
470
Общество

Татарстан занял второе место в рейтинге инвестклимата в регионах

Первое место рейтинга традиционно заняла Москва, также в топ-3 вошла Тульская область, ранее находившаяся на шестой строчке.
Татар-информ 02:10
37
Здоровье

Китай предупреждает о вспышке новой неизвестной пневмонии в Казахстане

На территории Казахстана был обнаружен новый ранее неизвестный вирус, пишет «Царьград» со ссылкой на представителя дипломатической миссия Китая в Нур-Султане.
Live24 01:22
16
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
66
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное