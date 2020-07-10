Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.РИА Новостивчера в 20:07
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Газета.Ru вчера в 22:41
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Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
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Футбол
Названа дата, когда «Шахтер» узнает место проведения матча с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Донецкий «Шахтер» по окончании чемпионата Украины переключится на подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», который состоится 5 или 6 августа.
Metaratings 07 июля в 11:09
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
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Интерфакс вчера в 08:34
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В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата от ЛДПР
В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР.
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В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
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Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
Происшествия
В Красноярске со спецназом задержали подозреваемых в разбое
Из квартиры в Красноярске было похищено 10 млн рублей.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:00
Политика
В США Пола Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы
Пол Эриксон, который ранее состоял в отношениях с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, приговорен к семи годам тюрьмы, пишет в пятницу РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:26
Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
Футбол
«Монреаль» Тьерри Анри проиграл на старте турнира MLS
«Монреаль Импэкт» уступил «Нью-Ингленд Революшн» в матче турнира MLS is Back (0:1). Единственный мяч забил Густаво Боу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:07
Общество
В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике
Более 390 тысяч участников Единого госэкзамена сдадут профильную математику в пятницу, 10 июля, экзамен по базовой в математике в этом году не проводится, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 00:05
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
Экономика
Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку
Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК).
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Политика
Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
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Политическая Экспертиза вчера в 16:23
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС вчера в 12:17
Игры
Sony вложили в Epic Games 250 миллионов долларов
Компания Sony приобрела миноритарную долю Epic Games.Таким образом, вложив - 250 миллионов долларов это позволило поднять общую сумму инвестиций в Epic Games до 1.83 миллиарда долларов.
Vprognoze.ru вчера в 22:20
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости вчера в 06:37
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял устаревшие мифы о здоровом образе жизни.
МедиаПоток 08 июля в 05:35
Экономика
Россияне стали запасаться наличными
Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами.
Вечерние Челны вчера в 07:49
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия вчера в 16:51
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Происшествия
В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски
Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ вчера в 10:48