Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.
РИА Новостивчера в 20:07

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В ВОЗ не исключили возврата части ограничений из-за COVID-19 в России

RT на русскомвчера в 21:55

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Известиявчера в 20:41

В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России

РБКвчера в 21:27

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:58

ВОЗ ожидает возврата ограничений в России при несоблюдении дистанции

Коммерсантъвчера в 21:51

В ВОЗ не исключили, что Россия будет возвращать ограничения из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 20:38

В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:07
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Спорт день за днем вчера в 10:03
Футбол

Названа дата, когда «Шахтер» узнает место проведения матча с «Вольфсбургом» в Лиге Европы

Донецкий «Шахтер» по окончании чемпионата Украины переключится на подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», который состоится 5 или 6 августа.
Metaratings 07 июля в 11:09
Экономика

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс вчера в 08:34
Общество

В Омске для диагностики коронавируса заработал ещё один аппарат МСКТ

Омск здесь 00:13
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Общество

В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата от ЛДПР

В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР.
Газета.Ru вчера в 07:28
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Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
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Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
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Происшествия

В Красноярске со спецназом задержали подозреваемых в разбое

Из квартиры в Красноярске было похищено 10 млн рублей.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:00
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Политика

В США Пола Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы

Пол Эриксон, который ранее состоял в отношениях с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, приговорен к семи годам тюрьмы, пишет в пятницу РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:26
Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
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Футбол

«Монреаль» Тьерри Анри проиграл на старте турнира MLS

«Монреаль Импэкт» уступил «Нью-Ингленд Революшн» в матче турнира MLS is Back (0:1). Единственный мяч забил Густаво Боу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:07
Общество

В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике

Более 390 тысяч участников Единого госэкзамена сдадут профильную математику в пятницу, 10 июля, экзамен по базовой в математике в этом году не проводится, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 00:05
Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
4
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Общество

Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа

После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
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Экономика

Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку

Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК).
РБК вчера в 22:00
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом

Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
17
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra вчера в 13:33
5
Политика

Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко.
Политическая Экспертиза вчера в 16:23
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС вчера в 12:17
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Игры

Sony вложили в Epic Games 250 миллионов долларов

Компания Sony приобрела миноритарную долю Epic Games.Таким образом, вложив - 250 миллионов долларов это позволило поднять общую сумму инвестиций в Epic Games до 1.83 миллиарда долларов.
Vprognoze.ru вчера в 22:20
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
54
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости вчера в 06:37
118
Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял устаревшие мифы о здоровом образе жизни.
МедиаПоток 08 июля в 05:35
149
Экономика

Россияне стали запасаться наличными

Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами.
Вечерние Челны вчера в 07:49
34
Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия вчера в 16:51
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
5
Происшествия

В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски

Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ вчера в 10:48
11
Как работают Яндекс.Новости?
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