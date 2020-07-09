Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса.РИА Новостивчера в 20:07
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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
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Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в России
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iReactor 04:07
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По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Экономика
Цена золота достигла рекордного максимума с 2011 года
Стоимость золота снова превысила психологическую отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года в связи с опасениями второй волны коронавирусной инфекции, согласно данным торгов.
iReactor 07 июля в 11:11
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МЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 62,65 млн баррелей в сутки, следует из доклада агентства.
Rambler News Service 04:40
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
Биатлон
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Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Шоу-бизнес
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Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
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Lenta.ru вчера в 09:09
Здоровье
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REGNUM 04:10
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Кино
Паулина Андреева сыграет возлюбленную Цоя в фильме Алексея Учителя
Паулина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, а в подписи рассказала, что в скором времени на экраны выйдет фильм Алексея Учителя «Цой».
Дни24 вчера в 05:17
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области
В Тульской области от пневмонии скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:10
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
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В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов.
РИА Новости 04:22
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
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Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
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Evo-rus.com 01:28
Технологии
Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Авто
УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»
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Известия 03:27