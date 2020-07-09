Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса.РИА Новостивчера в 20:07
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Происшествия
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
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Пользователи пожаловались на сбои в сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.
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