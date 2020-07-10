Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.

с чего всё началось

России, возможно, придется снова ввести ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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