Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.

с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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