Коронавирус
Lenta.ruВ ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.РИА Новости20:07
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Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
Экономика
Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 02:24
Энергетика
Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты
ToDay News Ufa 08:48
Общество
К стройплощадке нового моста через Зею отсыпали технологические дороги
Амурская правда 21:34
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили 22:21
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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
Общество
Минпросвещения отменило линейки в школах на 1 сентября
Об отмене традиционных линеек на 1 сентября рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».
DixiNews вчера в 11:25
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 07 июля в 09:03
Армия и оружие
WSJ: представители ЛНА Хафтара меняют в Венесуэле доллары на золото
Власти США и ливийское правительство в Триполи ведут расследование предполагаемых операций по обмену золота на доллары, в которых якобы участвуют представители Венесуэлы и Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.
ТАСС 18:43
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
Культура
Олег Кашин: Сейчас зачищают губернаторов, которые не вполне свои
Иван Панкин и Олег Кашин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывшего Президента Украины Виктора Януковича и снос памятника русским солдатам в Адлере Понравилась программа?
Радио Комсомольская правда 15:56
Экономика
Власти Еврейской АО приостановили действие договора с инвестором из Китая
Биробиджан, 10 июля 2020, 04:15 — REGNUM Власти Еврейской автономной области приостановили действие договора на аренду земельного участка с инвестором из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 21:15
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение вчера в 13:45
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru вчера в 03:29
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
Как видно на изображении, глобальная версия фитнес-браслета не получит модуля NFC для бесконтактных платежей, голосового помощника Alexa Assistant и датчика для мониторинга кислорода в крови SpO2.
MobiDevices 04:16
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
МонаВиста 07 июля в 12:48
Происшествия
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.
КП - Барнаул 22:01