Здоровье
Вести.RuВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
Модель, построенная Лонджини, опирается на данные, согласно которым в обычных условиях каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель в два раза, коронавирусом нового типа заразится третья часть жителей Земли.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.РЕН ТВвчера в 19:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
Президент ФРГ высказался по отношениям с Россией и США
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Авто
Новый Hyundai Solaris получит дизельный мотор
Напомним, что в Китае осенью прошлого года была представлена рестайлинговая модель Hyundai Verna, которая у нас известна как Solaris.
Политика
Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Армия и оружие
Землю с захоронений советских воинов из шести стран передали для главного храма ВС РФ
Представители Армении, Бельгии, Латвии, Туркмении, Чехии и Швейцарии в рамках проекта "Горсть памяти" передали в пятницу российским военнослужащим кисеты с землей с мест захоронений советских воинов на торжественной церемонии в Центральном музее Вооруженных сил РФ.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
Музыка
Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
В Госдуме предлагают ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Депутат считает, что за отказ от бумажного формата следует давать скидку. Ведь таким образом не тратятся деньги на услуги почты и на бумагу.
Гаджеты
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Здоровье
Онкологи назвали первый симптом рака печени
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.
Шоу-бизнес
Хищный взгляд и поза Семенович на стуле заставили фанатов вспомнить «Основной инстинкт»
Фанаты сравнили позу певицы с кадром из фильма «Основной инстинкт» и сравнили певицу с Шэрон Стоун.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Общество
Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают
Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.