с чего всё началось

Модель, построенная Лонджини, опирается на данные, согласно которым в обычных условиях каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель в два раза, коронавирусом нового типа заразится третья часть жителей Земли.

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

Авто Новый Hyundai Solaris получит дизельный мотор Напомним, что в Китае осенью прошлого года была представлена рестайлинговая модель Hyundai Verna, которая у нас известна как Solaris.

Политика Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Общество В Госдуме предлагают ввести скидку на оплату услуг ЖКХ Депутат считает, что за отказ от бумажного формата следует давать скидку. Ведь таким образом не тратятся деньги на услуги почты и на бумагу.

Гаджеты Google слила информацию об Android 11 В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Здоровье Онкологи назвали первый симптом рака печени Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Политика США ввели санкции против трех оборонных предприятий России Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

Общество Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.