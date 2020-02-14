Здоровье
ИзвестияВ ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
В своем прогнозе эксперт опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек, передает Blooomberg. По словам Лонджини, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, сказал эксперт, которого цитирует агентство Блумберг.РИА Новости16:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Политика
Путин отказался вводить понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия "родитель №1" и "родитель №2" вместо "папа" и "мама".
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты, а не ядерный статус
Идея писателя Захара Прилепина закрепить в Конституции ядерный статус Путину не понравилась.
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице
Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Культура
Саундтрек к новому фильму бондианы от Билли Айлиш появился в Сети
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Здоровье
В России не осталось больных коронавирусом
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
Экономика
ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану
Global Look Press Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий против Ирана без специального разрешения со стороны сенаторов.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Армия и оружие
Летом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия
Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия летом этого года, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.
Общество
Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Экономика
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек
Россиянин в минувшие выходные в матче Лиги 1 с «Амьеном» (2:1) получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах.
Политика
Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Совет безопасности ООН подписал резолюцию по Ливии, по которой не достигнут консенсус, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».