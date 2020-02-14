Здоровье

ИзвестияИзвестияВ ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

В своем прогнозе эксперт опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек, передает Blooomberg. По словам Лонджини, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли.
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с чего всё началось
Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, сказал эксперт, которого цитирует агентство Блумберг
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РИА Новости16:38

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В ВОЗ заявили об угрозе заражения новым коронавирусом для трети населения Земли

ТАСС20:08

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Lenta.ru17:28

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

РИА Новости16:38

В ВОЗ рассказали о неблагоприятном сценарии распространения коронавируса

RT на русском17:03

Советник ВОЗ заявил, что под угрозу заражения коронавирусом попадает две трети населения Земли

Фонтанка.Ру15:46

Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РБК15:18

Эксперты допустили распространение коронавируса на две трети населения Земли

Forbes13:14
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Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
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СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
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Политика

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Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия "родитель №1" и "родитель №2" вместо "папа" и "мама".
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Политика

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Идея писателя Захара Прилепина закрепить в Конституции ядерный статус Путину не понравилась.
Московский Комсомолец 16:19
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На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
ТАСС 18:30
Происшествия

СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
РИА Новости 06:34
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости 20:38
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Lenta.ru вчера в 16:04
Культура

Саундтрек к новому фильму бондианы от Билли Айлиш появился в Сети

Народные новости 20:02
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Здоровье

В России не осталось больных коронавирусом

TatCenter вчера в 02:57
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста 07:29
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек

Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
Известия 19:49
Экономика

ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Rambler News Service 06:21
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 09:05
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Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану

Global Look Press Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий против Ирана без специального разрешения со стороны сенаторов.
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ вчера в 05:23
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Армия и оружие

Летом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия

Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия летом этого года, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.
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Футбол

Футболист Тарасов извинился за свою шутку о коронавирусе

Газета.Ru 11:11
Политика

В Кремле заявили, что Путин не предлагал Лукашенко объединить страны

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Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
РБК 11:25
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия 18:23
Футбол

Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек

Россиянин в минувшие выходные в матче Лиги 1 с «Амьеном» (2:1) получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах.
Sport24.ru вчера в 20:17
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Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
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Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem

В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Городской портал Новый Нижний вчера в 20:00
Общество

Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Известия 16:26
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