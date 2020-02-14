Здоровье
Lenta.ruВ ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение высказал советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатистик и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), передает Bloomberg. Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.РЕН ТВвчера в 19:42
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
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Глава российской дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о поступающих в его адрес угрозах в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
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В Кремле не видели фото застолья в колонии с участием убийцы Немцова
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23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».
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Турция заявила о «нейтрализации» более 50 сирийских военных в Идлибе
Турецкие военные «нейтрализовали» 51 военного сирийской армии в Идлибе, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.
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Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Армия и оружие
По Дамаску нанесен ракетный удар
Ракетные удары были отбиты силами ПВО. Ранее Дамаск был атакован 6 февраля.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Кино
Федор Добронравов высказался о конфликте с Анатолием Васильевым
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
Здоровье
Онкологи назвали первый симптом рака печени
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.
Армия и оружие
ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
За минувшие сутки украинские формирования шесть раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 25 единиц боеприпасов.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал размер своей пенсии
Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.