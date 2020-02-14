Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение высказал советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатистик и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), передает Bloomberg. Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg
, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.
РЕН ТВвчера в 19:42

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В ВОЗ предсказали заражение коронавирусом двум третям населения Земли

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В ВОЗ допустили, что две трети населения Земли заразится коронавирусом

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Lenta.ruвчера в 17:28

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:00

Эксперты допустили распространение коронавируса на две трети населения Земли

Forbesвчера в 13:14
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

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Газета.Ru вчера в 23:36
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Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
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Ведущий инвестор назвал китайскую торговлю на бирже тупой

Одним из источников неприятностей Мангер назвал инвестирование в Китай.
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Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
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Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском вчера в 11:40
Экономика

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
РБК вчера в 23:00
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском вчера в 09:53
Политика

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
РИА Новости вчера в 13:35
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Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

РБК 12 февраля в 05:18
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
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Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Газета.Ru вчера в 22:53
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«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
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КСИР Ирана пригрозил США и Израилю ударом

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пригрозил США и Израилю последствиями на 40- день поминовения генерала КСИР Касема Сулеймани, убитого в ходе спецоперации американских военных.
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Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Motor 12 февраля в 09:22
Происшествия

В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски

ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 23:49
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
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Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Аргументы и Факты 12 февраля в 16:18
Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Известия вчера в 21:03
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

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Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
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