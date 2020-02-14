Здоровье
Lenta.ruВ ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение высказал советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), передает Bloomberg. Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Политика
Несколько министров Великобритании ушли в отставку
После выхода Великобритании из состава Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон взялся за кадровые перестановки в кабинете министров.
Здоровье
В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови
Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Политика
Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Происшествия
В Одессе полицейские обокрали офис во время обыска
В Одессе полицейские присвоили себе вещи сотрудников одного из предприятий, в помещении которого проводили обыск.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Гаджеты
Samsung представил новый складной смартфон
Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Спорт
В Steam Labs добавили функцию «Во что сыграть?» — она рекомендует игры из библиотеки пользователя
Valve добавила новую экспериментальную функцию в Steam Labs. Система машинного обучения выбирает лучшие игры из вашей библиотеки.
Армия и оружие
Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17
Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
Политика
Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Общество
Умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян
Звание Героя России Ботяну было присвоено указом российского президента за операцию по спасению Кракова 10 мая 2007 года.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Политика
Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Согласно отчету ЦИК, стоимость проведения президентских выборов в марте 2018 года составила более 14 млрд руб. Памфилова отметила, что, хотя при голосовании по поправкам в Конституцию не будет таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, необходимо будет "донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами".