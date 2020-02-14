Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение высказал советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), передает Bloomberg. Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае.

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

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