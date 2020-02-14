с чего всё началось

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Политика Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес У Миллы Йовович заболела новорожденная дочь В начале февраля актриса родила третьего ребенка. В этом году Милле Йовович будет 45 лет, а ее мужу - 55 лет.

Космос Российский проект по исследованию Солнца подорожал Изготовление двух космических аппаратов по программе "Интергелиозонд" для исследования Солнца обойдется более чем 20 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Владимир Кузнецов.

Здоровье На Сахалине продолжат цифровизацию здравоохранения Договоренность о продолжении цифровизации областного здравоохранения была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя председателя регионального правительства Вячеслава Аленькова с представителями дочерней компании "Национального центра информатизации" — компанией "БАРС Груп".

Здоровье В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса Выросло и число летальных исходов - за минувшие сутки умерло 242 человека, что составило почти четверть от общего числа зафиксированных ранее смертей и стало антирекордом для суточной статистики.

Общество Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".