Здоровье
РИА НовостиВ ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
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с чего всё началось
Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, сказал эксперт, которого цитирует агентство Блумберг.РИА Новости16:38
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Политика
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Политика
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
Экономика
Минфин повысил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%
Прогноз Минфина по росту ВВП страны повышен с 1,7% до 1,9%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
Наука
В Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавров
На территории канадской провинции Альберта нашли череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного вида тираннозавров.
Экономика
Более 770 заявок на льготные ипотечные кредиты одобрили в Забайкалье
Банки Забайкальского края с начала действия программы льготной "дальневосточной ипотеки" под 2% годовых одобрили 772 заявки от жителей региона.
Общество
Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Россияне пока не заразились коронавирусом на взятом под карантин круизном лайнере Diamond Princess.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Футбол
Зидан попал в ДТП, сделал совместное фото с пострадавшим и избежал разбирательств
Водитель пострадавшего автомобиля не стал задерживать тренера на месте ДТП и лишь попросил сделать с ним совместное фото.
Общество
Синоптики спорят о температурных рекордах в Антарктиде
Шоу-бизнес
У Миллы Йовович заболела новорожденная дочь
В начале февраля актриса родила третьего ребенка. В этом году Милле Йовович будет 45 лет, а ее мужу - 55 лет.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
Музыка
Иван Ургант объяснил, почему в Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом 666
Кино
Бекмамбетов хочет снять первый в мире «вертикальный» блокбастер
Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире блокбастер в вертикальном формате, пишет Deadline.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Космос
Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Изготовление двух космических аппаратов по программе "Интергелиозонд" для исследования Солнца обойдется более чем 20 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Владимир Кузнецов.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Наука
Известно, как много пищевых отходов выбрасывают люди
Оказалось, люди выбрасывают гораздо больше пищевых продуктов, чем способны съесть.
Здоровье
На Сахалине продолжат цифровизацию здравоохранения
Договоренность о продолжении цифровизации областного здравоохранения была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя председателя регионального правительства Вячеслава Аленькова с представителями дочерней компании "Национального центра информатизации" — компанией "БАРС Груп".
Здоровье
В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса
Выросло и число летальных исходов - за минувшие сутки умерло 242 человека, что составило почти четверть от общего числа зафиксированных ранее смертей и стало антирекордом для суточной статистики.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.