с чего всё началось

14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара. Такой вывод сделал главный консультант, биостатистик и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), сообщает Bloomberg.

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом

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