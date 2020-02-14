Здоровье
Портал ПоискВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом
14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара. Такой вывод сделал главный консультант, биостатистик и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.РЕН ТВвчера в 19:42
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