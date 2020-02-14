Здоровье

Портал ПоискПортал ПоискВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом

14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара. Такой вывод сделал главный консультант, биостатистик и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), сообщает Bloomberg.
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Как сообщает Bloomberg
, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.
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