Здоровье
Российская газетаВ ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Главный консультант Всемирной организации здравоохранения предупредил, что две трети мира могут заразиться коронавирусом COVID-19. По оценкам ученого-инфекциониста Айра Лонгини, заболевание может распространиться на миллиарды людей, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.РЕН ТВвчера в 19:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Общество
Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет
Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
Политика
Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть
Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Происшествия
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
Хоккей
Магический буллит от шведского форварда Маттиаса Теденбю. Видео
Точку поставил экс-форвард Маттиас Теденбю, исполнивший свою попытку в невероятном стиле.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, как сблизилась с Жанной Фриске
Певица Юлия Ковальчук рассказала, как попала в группу «Блестящие» и стала подругой Жанны Фриске.
Политика
Пранкеры из России разыграли политика Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и её отца.
Кино
В Сети появилось видео со съемок нового сезона «Сватов»
В Сети опубликовали видео со съемок седьмого сезона сериала «Сваты».
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием Кстати, 24 января семья Маликовых отпраздновала еще одно знаменательное событие: сыну Дмитрия и Елены Марку исполнилось два года.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Происшествия
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Общество
В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой
У пользователей сервисов доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» возникли проблемы с доступом к ним.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Общество
Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок
Жительница Москвы, которая осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти, рассказала о причинах своего поведения в опубликованном в четверг, 13 февраля, посте в Instagram.
Кино
«Скандал»: никто не знает про секс
Известно, что Роджера Эйлса уволили с поста исполнительного директора и председателя правления Fox News после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах.