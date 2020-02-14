Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Главный консультант Всемирной организации здравоохранения предупредил, что две трети мира могут заразиться коронавирусом COVID-19. По оценкам ученого-инфекциониста Айра Лонгини, заболевание может распространиться на миллиарды людей, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg
, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.
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Forbesвчера в 13:14
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