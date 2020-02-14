с чего всё началось

Главный консультант Всемирной организации здравоохранения предупредил, что две трети мира могут заразиться коронавирусом COVID-19. По оценкам ученого-инфекциониста Айра Лонгини, заболевание может распространиться на миллиарды людей, сообщает Bloomberg.

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Политика Лавров встретился с Помпео в Мюнхене Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Происшествия У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Политика Пранкеры из России разыграли политика Сандерса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и её отца.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Шоу-бизнес Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием Кстати, 24 января семья Маликовых отпраздновала еще одно знаменательное событие: сыну Дмитрия и Елены Марку исполнилось два года.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Политика Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.

Авто Названы самые надежные трехлетние автомобили Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.

Политика Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.

Общество Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок Жительница Москвы, которая осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти, рассказала о причинах своего поведения в опубликованном в четверг, 13 февраля, посте в Instagram.