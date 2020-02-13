Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение, как сообщает Bloomberg, высказал советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg
, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.
РЕН ТВвчера в 19:42

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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РИА Новостивчера в 22:36

В ВОЗ заявили об угрозе заражения новым коронавирусом для трети населения Земли

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Эксперты допустили распространение коронавируса на две трети населения Земли

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В ВОЗ рассказали о неблагоприятном сценарии распространения коронавируса

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Советник ВОЗ заявил, что под угрозу заражения коронавирусом попадает две трети населения Земли

Фонтанка.Рувчера в 15:46

Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РБКвчера в 15:18

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Lenta.ruвчера в 17:28
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Вести.Ru вчера в 02:30
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Lenta.ru вчера в 19:34
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"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 16:54
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Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Вести.Ru вчера в 09:59
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Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости 12 февраля в 13:00
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Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.
Вести.Ru вчера в 04:36
Авто

Skoda озвучила стоимость самой дешевой версии Skoda Karoq в России

Напомним, в настоящее время россиянам доступен Skoda Karoq в версиях Ambition и Style, которые комплектуются 150-сильным мотором объемом 1,4 литра в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.
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В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета вчера в 05:31
Здоровье

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

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РИА Новости вчера в 17:08
Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
РИА Новости 12 февраля в 19:38
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка

ТАСС вчера в 22:53
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Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:21
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
Газета.Ru 12 февраля в 07:48
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
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Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич может покинуть компанию до истечения срока окончания своего контракта.
Adindex.ru вчера в 21:09
Наука

Возраст человека обучились определять по микробиому

Микробиома слюны и кожи выдает возраст человека с точностью в 3,8 и 4,5 года соответственно, а точность определения возраста людей по микрофлоре пищеварительных органов составляет порядка 11,5 лет.
ToDay News Ufa 12 февраля в 23:53
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС вчера в 12:36
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Происшествия

Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Газета.Ru вчера в 20:55
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 12 февраля в 02:00
Политика

Украина отказалась поставлять воду в Крым

Ранее в украинском парламенте заявляли о том, что подача воды в Крым может произойти в рамках своеобразного обмена: Украина начинает поставки воды в Крым, а Россия не мешает Вооруженным силам Украины убивать жителей ДНР и ЛНР.
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Биатлон

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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
Общество

СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 15:25
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
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