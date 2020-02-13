с чего всё началось

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение, как сообщает Bloomberg, высказал советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини.

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

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Здоровье В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

Общество Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2 Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.

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