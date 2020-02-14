с чего всё началось

В своем прогнозе эксперт опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек, передает Blooomberg. По словам Лонджини, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли.

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

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