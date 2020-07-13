Коронавирус
РИА НовостиВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий. В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.
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Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Известия 14:24
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Футбол
Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!
В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат 16:00
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Космос
Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде
Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Кино
Как Тони Старка вернут в кинематографическую вселенную Marvel
Роберт Дауни-младший, с 2008 года исполнявший роль Железного человека (Тони Старка) в фильмах кинематографической вселенной Marvel, покинул стан Мстителей в мае 2019-го.
Фильм Про 08:58
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер 13:49
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
Новые автомобили 09:47
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Армия и оружие
«Поразит любую цель в России»: какое новое оружие разрабатывают в США
Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США.
РИА Новости 01:00
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Политика
Путин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК 17:47
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Генеральный директор "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,6 миллиарда долларов на фоне экологических аварий компании.
Life.ru 16:47
Футбол
Локомотив — Уфа 1:1
Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.
Вести.Ru вчера в 10:07
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52