Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий. В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.
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ВОЗ назвала четыре сценария протекания пандемии

Газета.Ru16:50

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

Lenta.ru12:44

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

РИА Новости14:07

Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

РБК13:27

В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире

Российская газета13:17

ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19

Коммерсантъ14:34

Глава ВОЗ назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

ТАСС12:44
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 09:30
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Политика

Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Известия 14:24
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Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
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Футбол

Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!

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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Футбол

Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА

Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Космос

Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде

Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
Актуальные Новости вчера в 05:11
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Кино

Как Тони Старка вернут в кинематографическую вселенную Marvel

Роберт Дауни-младший, с 2008 года исполнявший роль Железного человека (Тони Старка) в фильмах кинематографической вселенной Marvel, покинул стан Мстителей в мае 2019-го.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
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Авто

Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
Новые автомобили 09:47
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Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
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Армия и оружие

«Поразит любую цель в России»: какое новое оружие разрабатывают в США

Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США.
РИА Новости 01:00
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Экономика

Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Политика

Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК 17:47
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla не будет дополнительных заданий

Чемпионат 17:55
Политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
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Экономика

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Генеральный директор "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,6 миллиарда долларов на фоне экологических аварий компании.
Life.ru 16:47
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Футбол

Локомотив — Уфа 1:1

Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
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Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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