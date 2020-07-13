Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий. В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

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