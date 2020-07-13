Коронавирус
RT на русскомВ ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Есть четыре сценария распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом, как передаёт ТАСС, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Наука
Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
Группа исследователей Университета Монпелье во Франции выявили «убивающий» коронавирус продукт.
Lenta.ru вчера в 19:29
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM вчера в 20:14
Происшествия
Две женщины погибли в ДТП в Красноярске. Водитель смог убежать
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на Северном шоссе в Красноярске, в котором погибли две пассажирки, а еще одна травмирована.
Тайга.инфо 00:17
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости вчера в 06:24
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
Происшествия
В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек
В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
RT на русском вчера в 23:30
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.
Чемпионат вчера в 11:55
Политика
Политолог объяснил, что будет, если на Украине начнется пророссийское движение
Научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что на настоящее время представителей пророссийского движения на Украине ждет та же участь, что и людей, которые погибли 2 мая в одесском Доме Профсоюзов.
Территория новостей 00:04
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Происшествия
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:37
Экономика
Индексы США растут в начале торгов
Цена бумаг американской PepsiCo растет на 0,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.
Финмаркет вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru вчера в 07:08
Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com вчера в 13:14
Авто
Aznom Automotive выпустит 671-сильного конкурента Rolls-Royce
Итальянские Aznom Automotive и Camal Studio поделились изображениями нового совместного проекта – шестиметрового «внедорожного» лимузина Palladium.
Автоновости дня вчера в 07:40
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Наука
В Британии создали робота-химика
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика.
Piter.tv 11 июля в 03:42
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news вчера в 04:16
Происшествия
Артист Театра оперы и балета Якутии погиб в результате удара молнии
Артист балетной труппы Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб в результате удара молнии.
ТАСС вчера в 23:26
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК вчера в 11:18
Футбол
«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года
«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
Sports.ru вчера в 17:07
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
Игры
Microsoft Flight Simulator выйдет в августе
Srnsk вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31