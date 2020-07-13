Если страны не будут соблюдать строгие меры предосторожности в отношении здоровья, ситуация будет только ухудшаться, уверен глава ВОЗ. По его словам, сейчас можно выделить четыре основных сценария распространения коронавируса.

В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире

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