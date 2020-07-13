Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Есть четыре сценария распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом, как передаёт ТАСС, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читать в источнике
Комментировать201

Подробнее о событии

ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19

Коммерсантъ14:34

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

РИА Новости14:07

Глава ВОЗ назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

ТАСС12:44

В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире

Российская газета13:17

Глава ВОЗ описал четыре сценария распространения COVID-19 в мире

Газета.Ru13:09

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

Lenta.ru12:44

Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

РБК13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
959
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
13
Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
111
Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

РИА Новости 13:59
463
Происшествия

Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»

В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
1
Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия 16:04
49
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
633
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
17
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
6,5K
Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском 15:07
387
Армия и оружие

Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении

Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
46
Армия и оружие

Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:16
39
Футбол

РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро

Lenta.ru 10 июля в 16:49
1
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
245
Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
139
Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
42
Происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
44
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
57
Здоровье

33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Стало известно, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге 33 ребенка появились на свет с подтвержденным коронавирусом.
КП - Санкт-Петербург 13:02
22
Шоу-бизнес

Айза Анохина рассказала, как над ней издевались в детстве

Айза Анохина в ходе шоу «Осторожно, Собчак» рассказала о том, что в детстве становилась объектом травли со стороны сверстников.
Bimru.ru 09:13
Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
313
Шоу-бизнес

Максим Галкин построил для Пугачевой роскошный спа-салон

Например, из публикаций в социальных сетях стало известно, что Максим Галкин построил для супруги Аллы Пугачевой роскошный спа-салон.
Актуальные Новости 09:33
5
Гаджеты

Samsung может удешевить смартфоны 2021 года из-за пандемии

Южнокорейский бренд электроники Samsung может упростить начинку флагманских смартфонов серии S, чтобы снизить их окончательную стоимость.
iReactor 04:52
11
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
7,1K
Политика

Путин подписал закон о дактилоскопии для получающих гражданство РФ

Владимир Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство России, а также об обязательной дактилоскопической регистрации.
Москва 24 14:53
1
Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Эксперты издания usedcars.ru рассказали о трех новых кроссоверах, которые появятся в продаже в России до конца текущего лета.
Новые автомобили 13:06
7
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за много лет спел на публике

Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
54
Общество

Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
410
Гаджеты

Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное