Коронавирус
RT на русскомВ ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Есть четыре сценария распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом, как передаёт ТАСС, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
Политика
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
РИА Новости 13:59
Происшествия
Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»
В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
Армия и оружие
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:16
Футбол
РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро
Lenta.ru 10 июля в 16:49
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Здоровье
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Стало известно, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге 33 ребенка появились на свет с подтвержденным коронавирусом.
КП - Санкт-Петербург 13:02
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассказала, как над ней издевались в детстве
Айза Анохина в ходе шоу «Осторожно, Собчак» рассказала о том, что в детстве становилась объектом травли со стороны сверстников.
Bimru.ru 09:13
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин построил для Пугачевой роскошный спа-салон
Например, из публикаций в социальных сетях стало известно, что Максим Галкин построил для супруги Аллы Пугачевой роскошный спа-салон.
Актуальные Новости 09:33
Гаджеты
Samsung может удешевить смартфоны 2021 года из-за пандемии
Южнокорейский бренд электроники Samsung может упростить начинку флагманских смартфонов серии S, чтобы снизить их окончательную стоимость.
iReactor 04:52
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Политика
Путин подписал закон о дактилоскопии для получающих гражданство РФ
Владимир Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство России, а также об обязательной дактилоскопической регистрации.
Москва 24 14:53
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Эксперты издания usedcars.ru рассказали о трех новых кроссоверах, которые появятся в продаже в России до конца текущего лета.
Новые автомобили 13:06
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Общество
Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса
В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
Гаджеты
Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14