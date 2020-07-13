Есть четыре сценария распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом, как передаёт ТАСС, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 5

Армия и оружие Украина и Турция усилят военно-финансовое партнёрство Стороны заявили о планах активизировать реализацию межправительственного соглашения о военно-финансовом сотрудничестве.

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека. 47

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».

Общество Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. 6,6K

Наука Бактерии начали использовать для производства паучьего шёлка Ученые научили бактерию Rhodovulum sulfidophilum вырабатывать большое количество белковых молекул, из которых состоит паучий шелк, вставив в ее геном участки ДНК пауков, сообщается в журнале Communication Biology. 3

Политика Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 5

Кино В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях. 1

Политика Евросоюз ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы Следом, 24 июня, в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации промышленности. 6

Спорт Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат В статье ссылаются на документы, которые оказались в руках журналистов, свидетельствующие о том, что 91 британский атлет участвовал в эксперименте по испытанию препарата DeltaG, имеющего синтетическую версию кетонов, вырабатываемых печенью.

Общество Обе нитки «Северного потока» временно остановят Газопровод "Северный поток" временно перестанет функционировать из-за проведения планового техобслуживания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG.

Экономика Минфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде. 1

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 762