Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19. Он уже доказал эффективность при лечении вирусов SARS и MERS, которые, как известно, являются предшественниками COVID-19. Больным, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства.
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с чего всё началось
Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.РИА Новостивчера в 16:33
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