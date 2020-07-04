Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19. Он уже доказал эффективность при лечении вирусов SARS и MERS, которые, как известно, являются предшественниками COVID-19. Больным, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства.
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.РИА Новостивчера в 16:33
Подробнее о событии
Показать все источники
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 17:00
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
Известия 00:17
Общество
В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей есть среди 102 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных превысило 6,5 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01 июля в 04:00
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Здоровье
Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи
По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Общество
Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Культура
Сериал «Остаться в живых» мог завершиться на третьем сезоне
Соавтор «Остаться в живых» уточнил, что они придумывали множество загадок и тайн, говоря, что они будут все решены к концу третьего сезона.
CT news вчера в 06:08
Футбол
Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне
Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне, сообщает Twitter турнира.
Газета.Ru 03:21
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Общество
Похудевший на 100 кг Максим Фадеев раскрыл детали своей диеты
Максим Фадеев и не подозревал, когда решил худеть, что к изменениям его тела будут прикованы миллионы внимательных глаз.
7Дней.ру 00:00
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Evo-rus.com вчера в 05:11
Футбол
«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом
«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 02 июля в 04:37