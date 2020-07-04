Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

с чего всё началось

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19. Он уже доказал эффективность при лечении вирусов SARS и MERS, которые, как известно, являются предшественниками COVID-19. Больным, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства.

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

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