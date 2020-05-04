Коронавирус
Ореанда-НовостиВ ВОЗ назвали ключ к успеху в борьбе с коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что успех в борьбе с коронавирусом зависит не от скорости создания вакцины, а от равенства в распределении этих препаратов в мире, пишут "Известия".
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что успех в борьбе с коронавирусом в мире зависит не от скорости разработки необходимых лекарств против патогена, сколько от того, насколько равно они будут распределены в мире.ТАСС11:06
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Глава ВОЗ: успех в борьбе с коронавирусом зависит от равенства в распределении лекарств
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:57, Ашберн
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