Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что успех в борьбе с коронавирусом в мире зависит не от скорости разработки необходимых лекарств против патогена, сколько от того, насколько равно они будут распределены в мире.

с чего всё началось

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что успех в борьбе с коронавирусом зависит не от скорости создания вакцины, а от равенства в распределении этих препаратов в мире, пишут "Известия".

В ВОЗ назвали ключ к успеху в борьбе с коронавирусом

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