Коронавирус

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Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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с чего всё началось

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Интерфакс11:38

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Ложная надежда: ВОЗ дала прогноз на распространение коронавируса летом

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ВОЗ: Надеяться, что коронавирус исчезнет к лету, не надо

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Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету

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Говорит Москва11:57

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Вести.Ru11:55

ВОЗ: коронавирус не исчезнет летом — это «ложная надежда»

REGNUM13:37

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Интерфакс11:38
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