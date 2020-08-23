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РИА Новости
РИА Новости

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

РИА Новости20:37
RT на русском

В ВОЗ рассказали о минимальном возрасте ношения маски

RT на русском22:19
РБК

ВОЗ назвала минимальный возраст для ношения маски

РБК21:31
Российская газета

С какого возраста нужно носить защитные маски

Российская газета02:26
Lenta.ru

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

Lenta.ru19:20
ТАСС

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией

ТАСС17:25
Известия

ВОЗ порекомендовала носить маски детям с 12 лет

Известиявчера в 16:14

Forbes оценил российскую экипировку «Ратник»

Журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета.
Известиявчера в 23:12
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Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

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Российская газета05:13
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

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ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Напомним, события Necromunda: Underhive Wars разворачиваются в городе-улье, где игрокам предстоит возглавить и развить банды одного из трёх домов: Орлок, Эшер или Голиаф — которые сражаются за власть, богатство и честь.
Игромания.рувчера в 02:35

Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

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ИА Красная Веснавчера в 08:08
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