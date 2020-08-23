В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
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"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.В источнике
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