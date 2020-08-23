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РИА Новости
РИА Новости

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

С какого возраста нужно носить защитные маски

Российская газета02:26
Известия

ВОЗ порекомендовала носить маски детям с 12 лет

Известиявчера в 16:14
РБК

ВОЗ назвала минимальный возраст для ношения маски

РБК21:31
РИА Новости

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

РИА Новости20:37
Lenta.ru

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

Lenta.ru19:20
ТАСС

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией

ТАСС17:25
RT на русском

В ВОЗ рассказали о минимальном возрасте ношения маски

RT на русском22:19

В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
РИА Новости06:42

Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция.
Life.ru03:41
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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В РФ создан не имеющий аналогов буксировщик военных водолазов «Спрут»

Перспективный, не имеющий мировых аналогов буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ, впервые будет представлен на международном форуме "Армия-2020", сообщили ТАСС на заводе-изготовителе аппарата "Буревестник".
ТАСС00:48
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Forbes оценил российскую боевую экипировку «Ратник»

Журналист издания Forbes Дэвид Хэмблинг в своей публикации пришел к выводу, что российская боевая экипировка «Ратник» значительно превосходит американский проект боевого костюма TALOS в вопросе создания экзоскелета.
Военное деловчера в 03:31
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
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Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Последние шаги администрации США свидетельствуют о стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
Российская газетавчера в 16:35
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